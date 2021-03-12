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Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль
Укравтодор сможет в ближайшее время объявить конкурс для отбора инвестора для строительства дороги "Краковец-Броды-Ривне" на условиях государственно-частного партнерства (концессии).
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 марта во время подписания Меморандума по подготовке предложения об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец-Броды-Ривне, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.
«По словам Шмыгаля, такой шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства дороги по определенному маршруту (за исключением участка Северного обхода г. Львов)", - говорится в сообщении.
Шмыгаль подчеркнул, что использование механизма государственно-частного партнерства позволит активнее привлекать инвестиции в развитие качественной дорожной сети в Украине. По его словам, привлечение инвестиций частных инвесторов поможет не только создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию, но и позволит сделать дороги комфортными и безопасными для украинцев в долгосрочной перспективе.
Также Премьер-министр выразил надежду, что через несколько лет Киев будет соединен со странами Европейского Союза современной автомобильной дорогой первой категории.
Как сообщалось, Укравтодор в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планирует обновить 20% основной сети дорог Украины и рассматривает возможность привлечь для этого дополнительные финансовые источники. В частности, речь идет о государственно-частных партнерствах.
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