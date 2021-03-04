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Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод
В рейтинге экономических свобод по итогам 2020 года Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127 место, находящееся между Джибути и Мавританией.
Об этом говорится свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.
Общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100 - на 1,3 пункта больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что это самый низкий результат среди 45 стран региона Европы и ниже среднего показателя как региона, так и мира.
Авторы индекса пишут, что для дальнейшего улучшения экономической свободы стране следует продолжать улучшать законодательство по инвестициям. Также обращается внимание на необходимость во внедрении судебной реформы, эффективность судебной системы - это один из двух факторов, которые в Украине ухудшились в течение 2020 года.
О правовой части в исследовании говорится, что присутствует высокий уровень недоверия к системе из-за коррумпированности судов, а также "беспокойство вызывает коррупция на госпредприятиях".
Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
Так, самыми низкими показателями для Украины является финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла).
Лучшие достижения Украины показала относительно налогового бремени (88,7 балла) и "фискального здоровья" (87,7 балла).
В региональном рейтинге Украина находится на ступеньку ниже Греции (60,9 балла).
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