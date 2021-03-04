Шмыгаль не видит необходимости в увольнении Коболева

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит необходимости в отставке председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и ожидает от НАК увеличения добычи газа.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Год работы правительства" 4 марта, передают Українські Новини.

"Я не вижу на сегодняшний день острой необходимости или причин для увольнения главы "Нафтогаза" и наблюдательного совета", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что в 2020 году "Нафтогаз" получил возможность разрабатывать Юзовское месторождение, шельф Черного моря, а также несколько соглашений по разделению продукции (СРП).

"Есть все основания для увеличения разведки в этом году и увеличения собственной добычи, в частности "Нафтогазом", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас Министерство энергетики анализирует, с чем связано снижение добычи газа в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Витренко призвал Шмыгаля безотлагательно уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза".

Также Витренко обвинил "Нафтогаз" в высоких ценах на газ из-за монополии компании над добычей и хранением газа.