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Шмыгаль не видит необходимости в увольнении Коболева
16:02 04.03.2021 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит необходимости в отставке председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и ожидает от НАК увеличения добычи газа.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Год работы правительства" 4 марта, передают Українські Новини.
"Я не вижу на сегодняшний день острой необходимости или причин для увольнения главы "Нафтогаза" и наблюдательного совета", - сказал Шмыгаль.
Также он добавил, что в 2020 году "Нафтогаз" получил возможность разрабатывать Юзовское месторождение, шельф Черного моря, а также несколько соглашений по разделению продукции (СРП).
"Есть все основания для увеличения разведки в этом году и увеличения собственной добычи, в частности "Нафтогазом", - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас Министерство энергетики анализирует, с чем связано снижение добычи газа в Украине.
Как сообщали Українські Новини, Витренко призвал Шмыгаля безотлагательно уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза".
Также Витренко обвинил "Нафтогаз" в высоких ценах на газ из-за монополии компании над добычей и хранением газа.
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