Дефицит общего фонда госбюджета с начала года превысил 28 млрд грн

Общий фонд Государственного бюджета в феврале 2021 года сведен с дефицитом в 18 млрд грн, за два месяца дефицит достиг уже 28,3 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"За январь-февраль 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,3 млрд гривен", - сообщили в Минфине.

В целом в общий фонд государственного бюджета за первые два месяца 2021 года, как указано, поступило 124,9 млрд грн, перевыполнение на 4% от росписи отчетного периода.

По оперативным данным ГКСУ, за январь-февраль 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 154,2 млрд грн, недовыполнение 9,3% от росписи отчетного периода.

"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили при этом в Минфине.

Указано также, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2021-го составили 74,3 млрд грн или 68,6% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 14,0 млрд грн (416,8 млн долл. США и 70,5 млн евро).

Из внешних источников по состоянию на 1 марта 2021 года средств не поступало.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-февраль 2021 года составили 51,5 млрд грн (97,9% плана), платежи по обслуживанию - 13,8 млрд грн (92,2% плана).