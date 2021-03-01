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У НАПК назвали риски от бесплатной приватизации земель
22:11 26.02.2021 |
Положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).
"Согласно анализу НАПК, только одно положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем. По предварительным результатам аудита Госгеокадастра, через механизм бесплатной приватизации с 2013-го по 2020 год из государственной в частную собственность вывели более 700 тыс. га земли. В настоящее время на балансе государства отсутствуют более 5 млн га земельного банка, а владельцы земельных участков станут известны после оцифровки бумажных данных", - говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что всего в результате проведенного анализа земельной сферы удалось обнаружить более 30 коррупционных схем. Это, в частности, бесплатная передача земельных участков фиктивным жилищно-строительным кооперативам; коррупционное изменение целевого назначения земельного участка; передача прав на земельный участок в обход процедуры аукционов; использование земельных льгот участников боевых действий в коррупционных схемах.
Наиболее распространенными источниками коррупционных рисков в НАПК назвали: несовершенство нормативного регулирования, отсутствие эффективных механизмов реагирования, дискреционные полномочия органов власти, противоречие законодательных норм, отсутствие надлежащего учета земель.
Для преодоления коррупционных схем в земельной сфере НАПК предлагает, в частности, трансформировать процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения; перевести проведение земельных торгов в электронную торговую систему, которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона, и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки; ввести электронную процедуру регистрации земельных участков.
Также предлагается создать единый открытый реестр арендованного коммунального имущества; установить ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости; запретить заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования; полноценно запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором будут подлежать открытому обнародованию все пространственные данные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, НАПК предлагает передать контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра в органы местного самоуправления.
Как сообщалось, ранее эксперты НАПК определили и проанализировали наиболее распространенные коррупционные схемы, которыми пользуются для незаконного получения земли как физические лица, так и крупные агрохолдинги. Среди наиболее распространенных коррупционных схем агентство назвало: самовольное занятие земель государственной и коммунальной собственности "с согласия" должностных лиц; заключение договоров о совместной деятельности для пользования земельными участками государственной и коммунальной собственности; использование бесплатной приватизации как коррупционного инструмента для вывода земельных активов.
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