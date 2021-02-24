Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 21:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука
15:57 24.02.2021 |
Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности 'этого комплекса, сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве уточнили, что имущество передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта".
Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.
"Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.
Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Капинвестиций в Украине в 2020г. упали на 38,2% - Госстат
|В Украине могут урегулировать работу фрилансеров
|Малый бизнес не ждет улучшений в Украине – исследование ЕБА
|Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины
|Госгеонедра в середине апреля выставят на продажу 13 лотов, в том числе участок с залежами титановых руд
|Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука
Это интересно
|Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции