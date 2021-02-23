«Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

Проект высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине начнут воплощать в жизнь уже в этом году - первая такая железнодорожная евроколея соединит город Львов с Европой.

Об этом первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы уже в этом году планируем, что начнем строить небольшой кусочек этого общего проекта. Он соединит Львов (станция Скнилов) с Европой. Мы надеемся, что нам удастся это оперативно сделать и это будет первая ласточка и коннект наш с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения», - сказал Абрамович.

Он отметил, что украинские специалисты за полгода провели большое количество консультаций с иностранными партнерами относительно этого проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения. «Все фиксируют, что у нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях в районе 600 км», - добавил он.

Чиновник убежден, что этот проект является реальной альтернативой другим видам транспорта, в том числе авиационным, и имеет ряд преимуществ. В частности, железнодорожные вокзалы обычно находятся в центральной части города, поэтому пассажирам не нужно тратить время, чтобы доехать туда, отметил он.

«Это не Hyperloop, это не какие-то нереальные проекты. Это конкретно просчитанные нашими совместно с международными экспертами проекты», - подчеркнул первый заместитель министра.

Как подчеркнул Абрамович, если сейчас сообщение Киев-Львов, а это 611 км, можно преодолеть за 5 часов, то при условии реализации этого проекта время можно будет сократить до 2 час. 40 мин, 660 км между Киевом и Одессой сейчас можно преодолеть за 7 ч., а впоследствии - за 2,5 часа, 450 км между Киевом и Харьковом сейчас за 5 часов, а в дальнейшем - за 1,5 часа, а расстояние между Киевом и Днипром, а это 585 км, сейчас за 7 часов, а в дальнейшем - 2,2 часа.