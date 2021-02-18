На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

Кабинет министров принял решение, согласно которому на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году планируется выделить 23,3 млрд грн. При этом лидером по объему полученных на это средств стала одна область - Днепропетровская, которой предусматривается почти десятая часть от общей суммы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, обнародованный представителем правительства в парламенте Василием Моканом.

Так, правительство приняло проект постановления "Некоторые вопросы дорожного хозяйства", которым предлагается утвердить перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2021 году и внести изменения в постановление Кабмина от 21 марта 2018-го года №382 "Об утверждении Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы".

"Всего планируется выделить 23,3 млрд гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - отметил Мокан, комментируя решение правительства.

При этом он обнародовал и сам перечень дорог, которые планируют строить или ремонтировать в 2021 году. И, согласно документу, лидерами по выделенному финансированию являются Днепропетровская, Полтавская и Закарпатская области, которые, как ожидается, получат на эти цели 2,25 млрд грн, 2,14 млрд грн и 1,7 млрд грн соответственно.

Большие объекты именно строительства дорог предусмотрены в Днепропетровской и Полтавской областях.

Так, в Днепропетровской области в 2021 году планируется, в частности, строительство автодороги госзначения Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка от с. Лобойковка до предела Днепропетровской области со строительством моста на дороге через канал Днепр - Донбасс. В целом предусматривается на это 550 000 тыс. грн (из которых 100 000 тыс. грн на мост).

Также в этой же области ожидается строительство автодороги госзначения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино (на г. Волгоград через гг. Днепр, Донецк) на участке обхода Днепра от а/д Н-08 до предела Днепра. И 251 700 тыс. грн на эту дорогу в 2021 году.

А в Полтавской области предусмотрено при реконструкции автодороги Н-31 (упомянутой выше) строительство обходов трех населенных пунктов, строительство двух путепроводов, один - через железную дорогу, и двух транспортных развязок, одна из которых - при пересечении с а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский - на общую сумму 620 500 тыс. грн в 2021 году.

Также в Полтавской области ожидается строительство автодороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь с мостовым переходом через реку Днепр в Кременчуге - 100 000,0 тыс. грн.

Примечательно, что дорогу Н-31 начали строить в 2017 году. Стоимость строительства автодороги, как сообщалось, по состоянию на 2020 год выросла весьма существенно.

Что касается выделенных средств по областям, то распределение финансирования в 2021 году выглядит так:

Винницкая область - 748 366,2 тыс. рн;

Волынская область - 676 405,3 тыс. грн;

Днепропетровская область - 2 255 400,0 тыс. грн;

Донецкая область - 739 355,7 тыс. грн;

Житомирская область - 603 623,9 тыс. грн;

Закарпатская область - 1 706 040,0 тыс. грн;

Запорожская область - 1 550 269,4 тыс. грн;

Ивано-Франковская область - 756 280,8 тыс. грн;

Киевская область - 497 119,2 тыс. грн;

Кировоградская область - 737 918,8 тыс. грн;

Луганская область - 765 618,4 тыс. грн;

Львовская область - 581 392,3 тыс. грн;

Николаевская область - 875 987,4 тыс. грн;

Одесская область - 1 274 583,6 тыс. грн;

Полтавская область - 2 139 500,0 тыс. грн;

Ровенская область - 643 980,0 тыс. грн;

Сумская область - 612 800,0 тыс. грн;

Тернопольская область - 1068 706,6 тыс. грн;

Харьковская область - 755 056,6 тыс. грн;

Херсонская область - 681 081,7 тыс. грн;

Хмельницкая область - 1 051 672,9 тыс. грн;

Черкасская область - 1 160 445,6 тыс. грн;

Черновицкая область - 245 460,0 тыс. грн;

Черниговская область - 1 193 587,5 тыс. грн.

Финансирование этих работ планируется за счет специального фонда госбюджета по программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Всего на объекты строительства автодорог по программе запланировано 3 154 341,1 тыс. грн, построенных дорог планируется ввод в эксплуатацию - 10,009 км, а также 743,629 пог. метров мостов. На объекты реконструкции автодорог - 2 198 670,6 тыс. грн, ввод в эксплуатацию - 50,794 км дорог, 299,986 пог. метров мостов. На объекты капитального ремонта автодорог 4 997 235,0 тыс. грн, ввод в эксплуатацию - 187,85536 км дорог, 1 848,23 пог. метров мостов. На объекты текущего среднего ремонта автодорог 12 970 405,2 тыс. грн, ввод в эксплуатацию - 949,003 км дорог, 107,24 пог. метров мостов.

Всего, согласно документу, в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 1 197,66136 км дорог, 2 999,085 пог. метров мостов на общую сумму - 23 320 651,9 тыс. грн.