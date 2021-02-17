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Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 30 апреля 2021 года и установил "желтый" уровень эпидопасности на всей территории Украины с 24 февраля.
Соответствующее постановление правительство с однодневной доработкой утвердило на заседании в среду.
"Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года и установить адаптивный карантин с внедрением уровней эпидопасности. Предлагаем распределение на четыре уровня – зеленый, желтый, оранжевый и красный", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.
По его словам, "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями.
"Желтый" уровень – будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшней день с некоторыми послаблениями", - сказал он.
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