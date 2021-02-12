Украинские нотариусы в 2020г. заверили на 27,8% больше договоров купли-продажи земельных участков

Украинские государственные и частные нотариусы в 2020 году заверили 217,81 тыс. договоров купли-продажи земельных участков, что на 27,8% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщается на сайте Украинской Аграрной Ассоциации (УАА), рост количества договоров спровоцировало принятие 31 марта 2020 года закона об условиях оборота земель сельхозназначения, хотя этот закон и вступит в силу только с 1 июля 2021 года.

По данным УАА, в четвертом квартале прошлого года было заверено почти 75 тыс. договоров купли-продажи, тогда как в третьем – около 60 тыс., а во втором – около 45 тыс.

Как отмечает ассоциация, подобная ситуация и с договорами дарения, общее количество которых в минувшем году, по данным нотариусов, возросло на 9,6% – до 55,98 тыс.: в четвертом квартале - приблизилось к 20 тыс.

УАА уточняет, что в 2019 году количество договоров купли-продажи земучастков увеличилось на 12,9%, а в 2018 году – всего на 1,2%, договоров дарения - сократилось на 1,1% (в 2018 году увеличилось на 3,1%).

Как сообщалось, на первом этапе действия закона об обороте сельхозземель – до 31 декабря 2023 года – будет разрешена продажа их только физлицам-гражданам Украины в размере не более 100 га на одного человека, а также отчуждение для общественных нужд и обмен земельных участков с разницей в нормативно-денежной оценке не более 10%.

С 1 января 2024 года будет снято ограничение на продажу земли украинским юрлицам, участниками которых являются исключительно граждане Украины, государство или территориальные общины, а потолок для земли в собственности вырастет до 10 тыс. га.