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В Украине 2021-й должен стать годом запуска цивилизованного рынка земли - Лещенко
21:38 09.02.2021 |
Для Украины 2021 год должен стать годом финализации запуска цивилизованного рынка земли, в консервативном варианте, с переходным этапом.
Об этом министр аграрной политики Роман Лещенко сказал в ходе выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает корреспондент Укринформа.
«На 30-м году независимости Украинского государства, исходя из того, что в марте будет 30 лет, как мы начали земельную реформу в Украине, мы должны наконец финализировать земельную реформу. Запустить нормальный цивилизованный рынок земли в консервативном варианте, с переходным этапом и, наконец, выйти из клуба стран, которые живут совершенно в другой системе координат, чем весь цивилизованный мир», - заявил Лещенко.
Он отметил, что это также будет финализация процесса децентрализации после того, как будут переданы земли в ОТГ, предоставлены реальные полномочия громадам, максимально проведена дерегуляция, оптимизация числа чиновников.
«Самое главное - запустить геопортал о земле в Украине, о воде, о лесах. Дать обществу доступ, чтобы все видели, кто владелец, кто сколько платит налогов. Кто в Украине получил безвозмездно тысячи гектаров земли. Где находятся эти вырубки лесов. Где происходит незаконная обработка в природно-заповедном фонде. Это наша основа - земельная реформа, это то, что лежит в основе 2021 года. Мы наконец должны финализировать этот процесс, в этом году это задача №1», - подытожил Лещенко.
Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.
В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли. Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
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