Минфин поддерживает закон о снижении НДС на сельхозсырье до 14%

Снижение ставки НДС с 20% до 14% позволит сделать невыгодными "скрутки" – операции с сельхозсырьем, которые используют мошенники, чтобы украсть НДС из бюджета, отметило Министерство финансов, аргументируя свою поддержку принятого Радой в конце 2020 года соответствующего закона (№3656) в правительственной газете "Урядовый курьер".

"Они (недобросовестные участники агрорынка – ИФ) пытаются за бесценок скупить у крестьян сельхозпродукцию, чтобы потом сформировать свою цену для перерабатывающих предприятий и при этом украсть НДС из бюджета, используя фиктивные подконтрольные предприятия, а также "скручивая с их помощью обязательства по НДС", – заявила замминистра финансов Светлана Воробей.

В Минфине отметили высокую заинтересованность сельхозпредпринимателей в операциях, дающих право на возмещение НДС из госбюджета. По данным ведомства, при экспорте зерновых из Украины в 2019 году 246,4 млрд грн или 2,4% от общего экспорта, заявка зернотрейдеров на возмещение НДС составила 49,4 млрд грн или 32,2% от всего возмещения. По данным министерства, спрос на такие операции увеличивается: в 2020 году уже 34,3% от всех заявок на возмещение НДС составили заявки зернотрейдеров.

По оценкам Минфина, бюджетное возмещение НДС при экспорте сократится на сумму около 13 млрд грн в год за счет прекращения "скруток" с сельскохозяйственной продукцией.

Ведомство считает, что бюджет в случае вступления в силу закона не потеряет поступлений, так как НДС все равно будет уплачен в бюджет, но с одноразовой задержкой в два-три месяца, в течение которых сельхозсырье будет переработано сельхозпредприятиями в конечный продукт.

Замминистра Воробей отметила, что эти два-три месяца задержки поступлений НДС в бюджет станут беспроцентным кредитом со стороны бюджета перерабатывающих предприятий, поскольку переработчики при закупке сырья будут отвлекать на 6% меньше средств.

"Да, они будут платить 20% НДС с собственной продукции, но когда они ее произведут и, что важнее, реализуют. Так, сумма налогового кредита уменьшится, но он формируется за счет сумм НДС, уплаченных переработчиками поставщикам, в том числе при приобретении сельскохозяйственного сырья ", - разъяснила замминистра.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о снижении с 20% до 14% ставки НДС на сырьевую агропродукцию. Согласно документу, под льготную ставку попадут операции с цельным молоком, крупным рогатым скотом, живыми свиньями, пшеницей, рожью, ячменем, овсом, кукурузой, соевыми бобами, зернами льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы. Закон был подписан главой Верховной Рады 19 января 2021 и направлен на подпись президента, который в течение двух недель должен подписать или отклонить закон.

Мнение, что закон №3656 необходимо ветировать, ранее высказали представители бизнес-ассоциаций и перерабатывающих предприятий. Они считают, что снижение НДС до 14% на сельхозсырье повысит себестоимость пищевых продуктов на 3-4% и снизит прибыльность перерабатывающих предприятий на 50-70%, что разрушит конкурентную среду на внутреннем рынке и приведет к увеличению импорта, негативным социальным последствиям, а также рост цен для производителей и переработчиков.

Представители бизнес-ассоциаций и переработчиков сельхозпродукции сообщили, что обратились к президенту Украины с просьбой применить право вето к этому закону

Также согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", принятие закона №3656 было критично воспринято в Международном валютном фонде.