Сельхозпроизводство в Украине в 2020г упало на 11,5% - статистика

Объем сельскохозяйственной продукции в Украине за 2020 год сократился на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как по итогам 11 месяцев спад был больше - 12,4%, сообщил Госстат Украины в понедельник.

Согласно его данным, в растениеводстве производство упало на 13,6% (за 11 мес. - на 14,8%), тогда как в животноводстве - на 2,6% (на 2,5%).

Госстат уточняет, что на агропредприятиях спад составил 14%, в том числе в растениеводстве - 16,5%, животноводстве - 0,9%, тогда как в хозяйствах населения - 6,8%, в том числе в растениеводстве - 7,8%, животноводстве - 4,5%.

Ведомство напомнило, что в 2019 году сельхозпроизводство в Украине выросло на 1,4%.

Госстат добавил, что в региональном разрезе в 2020 году роста агропроизводства удалось добиться в Сумской - 4,1%, Ивано-Франковской - 3,2%, Черниговской - 4,7%, Ривненской -3,1% и Черновицкой - 0,6%, тогда как наибольший спад зафиксирован в Одесской - 38,4%, Кировоградской - 32,2% и Черкасской областях - 24,4%.