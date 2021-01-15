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Госгеонедр Украины до 2024г. перейдет от «советской» геодезической системы координат к всемирной системе WGS-84
Государственная служба геологии и недр Украины с 1 января 2021 года начала переход от "советской" геодезической системы координат Пулково-42 (СК-42) к всемирной системе WGS-84, сообщил глава ведомства Роман Опимах.
"Всемирная геодезическая система координат 1984 является наиболее удобной для пользования, ведь с помощью всего обычного смартфона можно точно определить угловые точки участка", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, полный переход к системе координат WGS-84 с внесением соответствующих изменений в координат угловых точек участка недр в бланк специального разрешения для недропользователей, получивших такое разрешение до 1 января 2021 года, будет осуществляться в течение двух лет для полезных ископаемых общегосударственного значения, а для полезных ископаемых местного значения – в течение трех лет.
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