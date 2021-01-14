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Разрешение на иммиграцию в Украину иностранным инвесторам: Кабмин принял постановление
Правительство одобрило постановление, которое касается возможности для иностранных инвесторов обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в нашу страну.
Как передает корреспондент Укринформа, такое решение правительство приняло на заседании.
«Целью принятия проекта постановления является расширение круга иностранных инвесторов, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, улучшение инвестиционного климата, дальнейшее совершенствование процедуры рассмотрения ходатайств иностранцев и лиц без гражданства всех категорий, обратившихся по вопросам получения разрешения на иммиграцию в Украину» , - говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, как отмечается в пояснительной записке, иностранцы и лица без гражданства, которые перечислят с собственного зарубежного счета средства в иностранной валюте на текущий счет предприятия, созданного этими иностранными инвесторами в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в нашу страну .
Так, постановлением устанавливается, что банки, их обособленные подразделения (филиалы, отделения, представительства) выдают лицу, которое ходатайствует о предоставлении разрешения на иммиграцию в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 4 Закона «Об иммиграции», справку о поступлении иностранных инвестиций в экономику Украины, в которой содержится информация о переводе на инвестиционный счет такого иммигранта иностранной инвестиции в виде иностранной конвертируемой валюты на сумму не менее 100 тыс. долл. с собственного зарубежного счета такого иммигранта на текущий счет предприятия, созданного этим иммигрантом в нашей стране.
Такая справка будет подписываться руководителем банка или его обособленного подразделения (филиала, отделения, представительства), содержать дату выдачи, номер, заверяться печатью и будет действовать в течение полугода с даты выдачи.
Постановлением установлено, что перед принятием решения о предоставлении разрешения на иммиграцию лицам, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику нашего государства в виде иностранной конвертируемой валюты на сумму не менее 100 тыс. долл., ГМС должна будет выяснить, не была ли возвращена эта иностранная инвестиция путем отправки запроса в банк или его обособленного подразделения (филиала, отделения, представительства), которое выдало справку о поступлении такой иностранных инвестиций в экономику нашего государства.
Также постановление конкретизирует перечень документов, подтверждающих адрес проживания на территории нашей страны, которые должны подаваться иностранцами и лицами без гражданства, ходатайствующими о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.
Реализация постановления, как уточняется в пояснительной записке, позволит урегулировать вопрос упрощения процедуры подачи документов для оформления разрешение на временное проживание для определенных категорий иностранцев.
В частности, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию в документах изменились сведения, то документы, подтверждающие такие изменения, должны подаваться в территориальный орган/подразделение ГМС, в котором принято к рассмотрению заявление, в течение 10 дней с момента наступления изменений с целью внесения в материалы дела о предоставлении разрешения на иммиграцию и учет при принятии решения.
«Продолжительное время рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию приводит к тому, что у иностранцев и лиц без гражданства могут произойти существенные изменения в документах по сравнению с теми, которые они подавали. Однако в ходе проверки подлинности предоставленных документов такие несоответствия выявляются работниками ГМС и могут трактоваться как сообщение лицом заведомо ложных сведений, что может привести к принятию решения об отказе в предоставлении разрешения на иммиграцию. Внесение предлагаемых изменений сделает невозможным такую практику и предусматривает право иностранца или лица без гражданства на любом этапе рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию по собственной инициативе сообщить о себе актуальную информацию », - объясняют в МВД.
Также постановлением устанавливается, что территориальные подразделения по месту жительства, в которых поданы заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию, формируют дела, проверяют основания, законность пребывания в Украине иммигрантов, информацию указанную ими в заявлении о предоставлении разрешения на иммиграцию, подлинность представленных документов, соответствие их оформления требованиям законодательства, и тому подобное.
Отмечается, что необходимо проверять информацию, которую иностранец указывает в заявлении-анкете о предоставлении разрешения на иммиграцию, потому что установлено, что иностранцы нередко скрывают одновременную принадлежность к гражданствам нескольких государств, об изменении полного имени или его частей, наличие непогашенной судимости, ложные сведения об адресе своего места проживания и тому подобное.
Кроме того, установление такого порядка действий территориальных подразделений, в которых представлены заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию, позволит более полно, подробно и всесторонне изучить информацию об иностранце, который планирует постоянно проживать на территории нашей страны, с целью принятия обоснованного решения о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на иммиграцию, пояснили в МВД.
Как сообщал Укринформ, 23 декабря Кабинет Министров упростил правила иммиграции из Беларуси
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