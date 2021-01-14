За год по всем видам топлива подорожал только сжиженный газ - Госстат

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа, который возрос в цене на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

В декабре 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 23,82 грн за 1 л (на 11,7% меньше, чем в декабре 2019 года); бензина А-95 - 24,96 грн за 1 л (на 11,1% меньше); дизельного топлива - 24,05 грн за 1 л (на 12,4% меньше). Сжиженный газ с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подорожал на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л.

Как сообщал Укринформ, потребительские цены в декабре 2020 года против ноября 2020 года увеличились на 0,9%; против декабря 2019 года они возросли на 5,0%. В общем за 2020 год цены на потребительском рынке возросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.