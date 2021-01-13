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С «ковидного» фонда в 2020 году потратили около 64 млрд грн. На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн
По состоянию на 31 декабря 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовано 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета с предусмотренных 72 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"По состоянию на 31 декабря 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использованы 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета с предусмотренных 72 млрд гривен. Из выделенных решениями правительства 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 млрд грн (44%)", - говорится в сообщении.
Также на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн (87%) с 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета.
В частности:
▪️ на закупку аппаратов ИВЛ - 84 млн грн (из предусмотренных 100 млн грн);
▪️ на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения - 3,3 млрд грн (83%) с 4 млрд грн;
▪️ на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 2,3 млрд грн (100%);
▪️ на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;
▪️ на обеспечение больниц кислородом - 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;
▪️ на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения - 3,9 млрд грн (74%) с 5,3 млрд грн;
▪️ на обеспечение опорных учреждений здравоохранения цифровыми диагностическими рентгеновскими системами - 1 млрд грн (97%);
▪️ на повышение надбавок и доплат медицинским работникам - 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен;
Рядом с этим, на социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) с 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.
На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).
На стимулирование экономики использовано 26,4 млрд грн с 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98% (в частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен).
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