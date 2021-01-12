Кабмин разрешил пересмотреть нормативную денежную оценку земельных участков

Кабинет министров Украины разрешил владельцам или пользователям земельных участков пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органами местного самоуправления.

Как передает Укринформ, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий написал в Фейсбуке.

«5 января 2021 г. были приняты и опубликованы соответствующие изменения, которые предоставляют возможность уже в этом году владельцам земельных участков или пользователям пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органом местного самоуправления. Это позволит создать реальную базу для налогообложения, уплаты местных налогов и улучшения возможности ведения сельского хозяйства во всех уголках Украины», - сообщил Высоцкий.

Он напомнил, что это результат работы, которая была начата 6 августа 2020 г.

«В рамках рабочей группы был поднят критический вопрос, что есть много участков, где действующая нормативная денежная оценка не соответствует реальности. Аграрии просили предоставить возможность пересмотреть ее в индивидуальном порядке », - отметил чиновник.

Как сообщал Укринформ, в начале 2018 г. правительство согласовало проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения по всей территории Украины.