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Кабмин разрешил направить средства Фонда развития предпринимательства на покупку ОВГЗ
12:34 30.12.2020 |
Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств госбюджета, предусмотренных для обеспечения работы Фонда развития предпринимательства, предусмотрев возможность покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1348 от 29 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.
В частности, предусмотрено что бюджетные средства, полученные Фондом с целью предоставления гарантий уполномоченным банкам по обязательствам по кредитам для бизнеса, могут использоваться для приобретения ОВГЗ.
Полученные процентные доходы от облигаций могут использоваться Фондом для выплат денежных средств уполномоченным банкам в случае наступления гарантийных случаев, а также на финансирование операционных расходов Фонда.
Кроме того, целью использования предоставленных Фонду бюджетных средств теперь указана поддержка не только малого, но и среднего бизнеса.
Как сообщалось, Фонд развития предпринимательства был создан в конце 2019 года на базе Немецко-украинского фонда, после его передачи от НБУ Министерству финансов. Среди прочего, Фонд управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%".
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