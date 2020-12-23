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В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты
Торговым сетям во время локдауна в январе разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.
Как следует из постановления №1236 об установлении карантина с 8 по 24 января 2021 года, обнародованного на сайте правительства, также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.
При этом торговля другими группами товаров может осуществляться лишь при условии адресной доставки.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 января по 24 января 2021 года. В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.
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