Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

В Украине за десять месяцев этого года умерло 485,73 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родилось - 247,28 тыс., что на 5,7% меньше, сообщил Госстат во вторник.

С учетом ранее обнародованных данных, в октябре этого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с октябрем прошлого года - на 17,5%, до 59,05 тыс. человек.

Число новорожденных в октябре снизилось по сравнению с октябрем прошлого года на 8,5% - до 26,62 тыс.

Октябрь стал четвертым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим - сентябрь с 15,4%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 - на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Согласно данным Госстата, за десять месяцев этого года от COVID-19 умерло 8,35 тыс., или 1,7%. Однако в октябре доля этой причины смерти возросла до 6,9%, а общее число умерших от новой болезни составило 4,05 тыс.

По данным Минздрава, в ноябре COVID-19 стал причиной смерти уже 5,24 тыс. человек, а за 21 день декабря - 4,35 тыс. человек, а, значит, в ноябре его доля в общем объеме смертей уже приблизится к 10%.

Основной причиной смерти за десять месяцев этого года, согласно информации Госстата, оставалась ишемическая болезнь сердца - 225,93 тыс., или 46,5%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 66,9% случаях.

От рака в январе-октябре умерло 64,56 тыс. (13,4%), инфекционных и паразитарных болезней - 5,78 тыс. (в том числе от туберкулеза и СПИДа примерно по 2,45 тыс.), болезней органов пищеварения - 19,56 тыс.

Внешние причины привели к смерти 23,04 тыс., в том числе умышленные самоповреждения - 5,2 тыс., транспортные несчастные случаи - 3,19 тыс.

