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Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра
13:43 21.12.2020 |
Кабинет министров уволил Романа Лещенко с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с избранием его министром, назначив исполняющим обязанности главы ведомства Алексея Пинчука.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Пинчук занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадарстра, он работает в ведомстве с конца 2017 года.
Как сообщалось, Верховная Рада назначила Лещенко на должность министра аграрной политики на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата.
Лещенко с июня 2020 года возглавляет Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Минагрополитики может возобновить свою работу в начале 2021 года.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства - Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.
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