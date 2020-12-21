Бизнес ухудшил оценку состояния налогообложения в Украине - опрос ЕБА

"Результаты Налогового индекса демонстрируют неутешительную стабильность настроений налоговых экспертов второй год подряд. К тому же на протяжении всей истории исследования с 2011 года индекс ни разу не пересек отметку в 3 балла", - указала ассоциация в понедельник в релизе по итога опроса, проведенного совместно с "EY в Украине".
Среди составляющих налогового индекса наихудшую оценку получило качество налогового законодательства - 2,74 балла, а самой лучшей была ситуация с фискальным давлением - 3,13 баллов из 5-ти возможных.
Общая же оценка индекса остается в негативной плоскости, добавила ЕБА.
Опрос показал увеличение количества респондентов, которые ощутили давление - 32% по сравнению с 24% в предыдущей волне исследования. В то же время 23% опрошенных указали, что фискальное давление почти отсутствовало, а 18% не заметили никаких его проявлений, однако в предыдущей волне опроса таких было 49% и 11% соответственно, свидетельствуют данные ЕБА.
Говоря о методах фискального давления, бизнес назвал необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и информационные запросы, "предложения" уплаты налогов авансом, несвоевременная подача отчетности через технические сбои работы сервера налоговой (что является причиной штрафов), а также начисление спорных штрафов и обременительные проверки.
"Хотя большинство респондентов, частности 52%, указало на удовлетворительный уровень услуг, однако количество удовлетворенных работой налоговиков уменьшилась до 24% (32% в предыдущем периоде). Также возросло количество недовольных - до 24% (17% в начале года)", - указала бизнес-ассоциация.
По словам замдиректора ЕБА Светланы Михайловской, учитывая радикальные изменения в налоговом законодательстве в этом году, жалобы экспертов на непонятность новых правил и отсутствие разъяснений не удивляют.
При этом 60% удовлетворительно оценили процесс подготовки отчетности, тогда как 30% назвали его обременительным и 12% - легким.
Исследование "Налоговый индекс" ЕБА проводит с 2011 года, оценивая при этом качество налогового законодательства, администрирование налогов, фискальное давление и качество налогового обслуживания.
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