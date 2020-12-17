Финансовые новости
- |
- 17.12.20
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн
Верховная Рада поддержала во втором повторном чтении закон о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях) от EUR20 млн, который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов (законопроект №3760).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон в целом поддержали 252 народных депутата при необходимых 226 голосах.
Согласно материалам к законопроекту на парламентском сайте, в редакции документа ко второму чтению эквивалент суммы "значительных инвестиций" снижен с EUR30 млн до EUR20 млн. Также ко второму чтению комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.
В редакции законопроекта ко второму повторному чтению указано, что инвестиционный проект со значительными инвестициями должен реализовываться, в частности, в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы. Как подчеркнула в ходе обсуждения законопроекта нардеп Нина Южанина, одна из поддержанных профильным комитетом поправок дополнительно устанавливает в "переходных положениях" возможность предоставления господдержки инвесторам в сфере обогащения железной руды.
Законопроект указывает, что на господдержку могут рассчитывать проекты, которые создают не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе. Ко второму повторному чтению депутаты уточнили термин специального инвестиционного договора - это соглашение, заключенное между Кабмином, инвестором со значительными инвестициями, заявщиком и органом местного самоуправления (в случае предоставления им господдержки).
Как указало главное юридическое управление аппарата Верховной Рады в своем заключении к законопроекту, его нормы предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов. Это идет в разрез с меморандумом с МВФ, подписанным 2 июня 2020 года.
В юруправлении напоминают, что в меморандуме Украина взяла обязательство воздержаться от введения новых налоговых льгот, за исключением уже принятых в связи с COVID-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать на межбанке, и кинулись его скупать
|Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
|Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков
|Индекс инвестпривлекательности Украины беспрецедентно снизился до уровня 2013г - опрос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Профильный комитет Рады поддержал назначение главы Госгеокадастра Лещенко министром агрополитики
|«Мировая» между Витренко и «Нафтогазом»: экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
|Канада представила свою водородную стратегию
|Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн
|Рада понизила с 20% до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию
|Рада в январе из-за «локдауна» будет работать в пленарном режиме только 25-29 числа - постановление
Это интересно
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
|Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков
|СМИ: Коломойский организовал майнинг биткоинов на заводе в США
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов