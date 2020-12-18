Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11-мес. сократился до 12,4% - Госстат
11:58 18.12.2020 |
Объем сельскохозяйственной продукции в Украине за 11 месяцев 2020 года сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам 10 месяцев спад был больше - 14,2%, сообщил Госстат Украины.
Согласно его данным, в растениеводстве производство упало на 14,8% (за 10 мес. - на 16,9%), тогда как в животноводстве - на 2,5% (на 2,7%).
Госстат уточняет, что на агропредприятиях спад составил 15,3%, в том числе в растениеводстве - 17,9%, животноводстве - 0,6%, тогда как в хозяйствах населения - 6,7%, в том числе в растениеводстве - 7,6%, животноводстве - 4,4%.
Ведомство напомнило, что в минувшем году за 11 месяцев был зафиксирован рост сельхозпроизводства в Украине на 2,8%, а в целом по итогам минувшего года он составил 1,4%.
Госстат добавил, что в региональном разрезе в этом году за январь-ноябрь роста в агропроизводстве удалось добиться только в Сумской - на 3,6% и Ивано-Франковской областях - на 1,8%, тогда как наибольший спад зафиксирован в Одесской - 38,5% и Кировоградской - 12,1%.
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