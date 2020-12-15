Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

Украина до конца 2020 года ожидает привлечь $170 млн кредита Всемирного банка из выделенных $300 млн, сообщило Министерство финансов в понедельник.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы соцподдержки населения Украины", - указал Минфин в сообщении на сайте.

"Главная цель - это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии", - цитирует пресс-служба главу министерства Сергея Марченко.

Как напомнил Минфин, это второе дополнительное финансирование указанного проекта, общая сумма по кредиту для него должна составить $750 млн.

Как сообщалось, Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу принял решение о предоставлении Украине займа $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".