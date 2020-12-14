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COVID-19: Всемирный банк одобрил предоставление Украине займа в 300 млн долларов
08:58 14.12.2020 |
Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, передает УНН.
Отмечается, что кредит будет предоставлен в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".
"Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии COVID-19. Решение о первом Дополнительном финансировании вышеупомянутого проекта в размере 150 млн долларов США было принято 30 апреля 2020 года", - сообщили в учреждении.
По прогнозам Всемирного банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%, достигнув к концу 2020 года около 23%.
"Выделенные средства помогут Украине профинансировать неотложные меры в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, которые предусматривают экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут осуществляться по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, займ поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы", - отмечают во Всемирном банке.
По оценкам учреждения, 60% граждан Украины, находящихся на грани бедности из-за экономических последствий вспышки COVID-19, пока не получают социальную помощь ни по одной из существующих программам социальной защиты.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк начали воплощение новой модели работы экстренной медицинской помощи.
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