Кабмин ограничил вырубку деревьев на склонах Карпат

Кабинет министров принял проект постановления, которым ввел ограничение на проведение любых сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, постановлением ограничены сплошные рубки как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.

В министерстве пояснили, что постановление принято для приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который вступил в силу 21 ноября 2019 года.

По данным Минприроды, сейчас основными способами заготовки древесины в горных лесах Карпат являются сплошные рубки главного пользования и сплошные санитарные рубки.

"Это приводит к ухудшению водоудерживающей функции лесов, увеличению риска возникновения катастрофических наводнений, ухудшению условий проживания и уничтожению редких видов флоры и фауны. Такие средства лесозаготовки приводят к неудовлетворенности в обществе, вследствие чего ухудшается уровень доверия к лесохозяйственным предприятиям и органам государственной власти. Также ухудшается имидж украинской древесины и продуктов из нее за рубежом, что приводит к невозможности лесохозяйственных предприятий соответствовать требованиям сертификации и требованиям регламента ЕС", - отмечается в сообщении.

В то же время принятие постановления призвано изменить практику проведения сплошных рубок в горных лесах Карпат, уменьшить риск катастрофических наводнений в Карпатском регионе, улучшить сохранение биоразнообразия при проведении лесозаготовки, привлечь инвестиции в современную лесозаготовительную технику, создаст возможности для увеличения реализации пиломатериалов и продукции из древесины на рынках стран ЕС.

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