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Разработка механизма продажи древесины проходит без привлечения бизнеса – ЕБА
14:38 25.09.2020 |
Представители Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли ЕБА в начале сентября обратились с просьбой к Минэкологии привлечь экспертов Ассоциации к работе над изменениями в механизмы продажи необработанной древесины, но этого до сих пор не произошло.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.
В связи с этим в Ассоциации выразили опасения, что вышеуказанные изменения могут быть приняты без обсуждения с бизнес-сообществом, а именно с деревообрабатывающими предприятиями - главными потребителями необработанной древесины.
В ЕБА напомнили, что 28 августа на сайте Минэкологии появилась информация о том, что министерство работает над изменениями к Постановлению Кабмина №1178, которые должны обновить механизмы продажи необработанной древесины.
"Ассоциация последовательно подчеркивает, что любые изменения, касающиеся работы компаний, должны быть предварительно обсуждены с представителями бизнес-сообщества. Принятие решений, от которых будет зависеть развитие и будущее целой отрасли, без обсуждения с представителями этой же индустрии недопустимо", - подчеркнули в Ассоциации.
"Устойчивое развитие деревообрабатывающей отрасли невозможно без наработки оптимального механизма реализации необработанной древесины переработчикам. Так, у экспертов Комитета есть ряд важных комментариев и предложений по содержанию необходимых изменений в Постановление №1178. Наработка сбалансированного документа будет иметь существенное влияние на деревообрабатывающую отрасль, ведь круглый лес является основным сырьем для переработчиков и, как правило, его цена является главной составляющей себестоимости продукции.
Поэтому Ассоциация настаивает на обязательном привлечении широкого круга участников, в частности специалистов Ассоциации, к обсуждению механизмов продажи необработанной древесины, в частности изменений в Постановление №1178, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка и сохранить конкурентоспособность деревообрабатывающей отрасли", - говорится в заявлении.
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