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Бронирование авиа и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня
Бронирование железнодорожных и авиабилетов в Украине начало возобновляться в ноябре - начале декабря 2020 года, по сравнению с докарантинним уровнем.
Об этом Укринформу сообщили в сервисе мониторинга открытых регистрационных данных Опендатабот.
"Бронирования железнодорожных билетов выросли с 50% в начале ноября до 69% в начале декабря", - отметили в Опендатабот со ссылкой на данные бота для поиска билетов Railwaybot.
Кроме того, проанализировав сайт по поиску авиабилетов онлайн Aviasales, в Опендатабот заявили, что бронирования выросли с 50% в начале ноября до 70% в начале декабря.
За 100% были взяты показатели бронирования до карантина.
На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
В то же время, в Соединенных Штатах вакцинация от коронавируса должна начаться на следующей неделе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
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