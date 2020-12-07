Опрос: 50% украинцев боятся финансовых трудностей из-за COVID-19 больше, чем болезни

Согласно результатам опроса, 50% украинцев больше боятся экономических последствий из-за COVID-19, чем самой болезни. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

"50%, оценивая кризис коронавируса, больше боятся его экономических последствий (50%). 34% боятся больше самого заболевания, чем финансовые трудности. Последних больше среди старшего населения, женщин, жителей сел", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что при этом 70% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи.

"35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.). Лишь 2% пренебрегают ношением масок", - указано в результатах опроса.

Отмечается, что опрос был проведен 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.