"Транспорт будет работать. И авиакомпании, и железную дорогу и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт - не основной источник активного распространения пандемии", - сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
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Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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