В Минэкономики назвали стоимость гектара после запуска рынка земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.

Об этом заявил заместитель министра Тарас Высоцкий во время онлайн-интервью.

"Минимальная стоимость гектара должна быть 28 тысяч гривень (согласно нормативно-денежной оценке - УНИАН). Но по нашим расчетам, исходя из капитализации аренды, в среднем стартовая стоимость будет 50-60 тысяч гривень за гектар", - сказал он.

Высоцкий добавил, что, согласно опросу министерства, свои участки готовы продавать не более 5-7% владельцев.

"Это правильная стратегия, поскольку стоимость земли еще будет расти", - отметил он.

Замминистра добавил, что преимущественное право на выкуп земли будет у арендатора, но если другой покупатель предложит за участок большую сумму, землевладелец сможет принять решение в его пользу.