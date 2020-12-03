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В Минэкономики назвали стоимость гектара после запуска рынка земли
09:18 03.12.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.
Об этом заявил заместитель министра Тарас Высоцкий во время онлайн-интервью.
"Минимальная стоимость гектара должна быть 28 тысяч гривень (согласно нормативно-денежной оценке - УНИАН). Но по нашим расчетам, исходя из капитализации аренды, в среднем стартовая стоимость будет 50-60 тысяч гривень за гектар", - сказал он.
Высоцкий добавил, что, согласно опросу министерства, свои участки готовы продавать не более 5-7% владельцев.
"Это правильная стратегия, поскольку стоимость земли еще будет расти", - отметил он.
Замминистра добавил, что преимущественное право на выкуп земли будет у арендатора, но если другой покупатель предложит за участок большую сумму, землевладелец сможет принять решение в его пользу.
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