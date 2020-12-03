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Минагрополитики из Минэкономики выведут уже в следующем году — Премьер
08:24 03.12.2020 |
Кабинет Министров в начале следующего года вернётся к вопросу о выделении Минагрополитики из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Корреспонденту", передаёт Укринформ.
«... С первых дней была стратегия разделить министерство на Минэкономики и Минагрополитики. В Украине мощный аграрный сектор, требующий отдельного внимания... Стратегия остается в силе. Пока от Минэкономики отделили Министерство стратегической промышленности. В начале следующего года мы вернемся к вопросу выделения Минагрополитики», - сообщил Шмыгаль.
Отвечая на вопрос о том, что в СМИ писали о планах заменить министра здравоохранения Максима Степанова на его нынешнего заместителя Виктора Ляшко, и насколько они реальны, глава Кабмина уточнил, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свою должность.
«Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду», - заявил Премьер.
Отвечая на вопрос по поводу кандидатов на пост министра энергетики, Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет подавать в Раду кандидатуру министра енергетики.
«Шорт-листа кандидатов у нас пока нет. Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие замы, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра. Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг довольно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны», - информировал он.
Напомним: 26 ноября СМИ сообщали, что Степанова могут уволить до конца декабря, на его место рассматривают Ляшко.
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