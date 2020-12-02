Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил вероятность остановки общественного транспорта во время введения в стране зимнего локдауна.

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

Глава Минздрава отметил, что целью усиления карантина является уменьшение давления на медицинскую систему.

"Это главный показатель, который мы принимаем во внимание", - пояснил он.

Давление, продолжает министр, уменьшается благодаря разрыву цепи передачи болезни.

Во время локдауна будут работать не только маркеты и аптеки, но и объекты критической инфраструктуры, в частности больниц, сотрудникам которых надо как-то добираться на работу.

"С точки зрения эпидемиологии и того, что у нас все, что будет прописано в жестком карантине и будет закрыто, мы не считаем, что это будет создавать проблему и повлияет на показатели заболеваемости. Потому что в таких случаях в транспорте не будет никакого час-пик", - отметил Степанов на уточнение ведущего, будет ли Минздрав рекомендовать останавливать общественный транспорт.

Такое же мнение высказал и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.