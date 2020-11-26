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Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов Минздраву для закупки вакцин и оборудования.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Всемирный банк и Минздрав готовят совместный проект стоимостью 100 миллионов долларов. Прежде всего речь идет о закупке вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц.
"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти 100 млн долларов. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Она также отметила, что идет завершение еще одного общего с ВБ проекту стоимостью более 200 миллионов долларов "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
"В целом Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила Шаталова.
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