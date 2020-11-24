Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 января 2021 года между Украиной и Израилем заработает зона свободной торговли.

Об этом сообщает Twitter Зеленского.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров и правительством Государства Израиль" 11 июля 2019 года.

Согласно тексту документа, заключенное 21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении соответствующих внутренних юридических процедур.

Соглашение о зоне свободной торговли предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт из Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, указано в сопроводительных документах.

При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.