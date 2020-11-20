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Индексы цен сельхозпродукции в III квартале составляют 117,8% - Госстат
16:54 20.11.2020 |
В третьем квартале 2020 г. индексы цен сельскохозяйственной продукции, реализованной аграрными предприятиями, составили 117,8% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
В июле-сентябре 2020 г. индексы цен сельскохозяйственной продукции в Украине, реализованной аграрными предприятиями, составляли 117,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года; в частности, продукции растениеводства - 120,8%; продукции животноводства - 102,1%.
Индексы цен сельскохозяйственной продукции аграрных предприятий за январь-сентябрь 2020 г. составили 107,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (продукции растениеводства - 109,0%; продукции животноводства - 100,6%).
Как сообщалось, за третий квартал 2019 г. индексы цен сельскохозяйственной продукции в Украине, реализованной аграрными предприятиями, составляли 104,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.; за январь-сентябрь - 95,0%.
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