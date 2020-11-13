Финансовые новости
- |
- 13.11.20
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской области утвердила список ограничений, которые будут действовать в регионе на период действия карантина "выходного дня", сообщил и.о. главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслав Овечкин.
"Мы только что провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям и утвердили список запретов, которые будут действовать в Одесской области на период действия новых норм карантина. Как вы знаете, с полуночи вводится карантин "выходного дня". Это значит, что до понедельника будут закрыты все ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров. Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Будет разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков и АЗС. В остальные дни будут применяться другие противоэпидемические ограничения", - рассказал Овечкин на брифинге в пятницу.
"Я хочу обратить внимание, что карантин "выходного дня" является решением правительства, которое должно выполняться в обязательном порядке всеми субъектами хозяйствования в Украине. "За соблюдением обновленных правил будет наблюдать Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Одесский городской совет отказался вводить в городе карантин "выходного дня". Секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности и соответствующие карантинные меры.
Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин "выходного дня" 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.
Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.
Карантин "выходного дня" введен с 14 до 30 ноября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
|Соскучились после Шмыгаля. Сможет ли партия Гройсмана взлететь благодаря «слугам»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес. сократился на 59,1%
|Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат
|Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА
|Бизнес выступает против введения госрегулирования цен на зерно - ЕБА
|Украэрорух выиграл в Верховном суде дело против МАУ
|В Нацбанке удивлены увеличением суммы, которую регулятор должен перечислить в бюджет
Это интересно
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку
|5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
|В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных