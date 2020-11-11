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Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий
Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
По словам Криклия, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.
"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - констатировал он.
Министр также добавил, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.
Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября. Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что перевозки пассажиров общественным транспортом допускаются только в пределах количества мест для сидения.
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