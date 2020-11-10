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Сальдо внешней торговли продукцией АПК в этом году снизилось на $1 миллиард
23:54 10.11.2020 |
За январь-октябрь 2020 года экспорт продукции АПК составил 17,6 млрд долл., что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
При этом импорт аграрной продукции продолжает тренд к росту. Так, за первых десять месяцев 2020 года он достиг почти 5,1 млрд долл., что на 14,4% больше, чем за январь-октябрь прошлого года.
«Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 12,5 млрд долл., что почти на 1 млрд долл. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение торгового баланса на 7% по сравнению с прошлым годом объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года», - объяснил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.
Отмечается, что в товарной структуре экспорта тройка лидеров остается без изменений. Больше всего выросли поставки: подсолнечного масла - на 703,8 млн долл. (+21%), пшеницы - на 173,4 млн долл. (+6%) и ячменя - на 161,7 млн долл. (+37%). Зато сократились поставки: кукурузы - на 482,2 млн долл. (-12%), соевых бобов - на 415 млн долл. (-48%) и семян рапса - на 337 млн долл. (-29%).
По информации УКАБ, Украина продолжает наращивать импорт: сыров - на 87,6 млн долл. (в 2,1 раза), табака - на 59,6 млн долл. (+40%). В то же время сокращается импорт: семян подсолнечника - на 21,1 млн долл. (-11%), кукурузы - на 17 млн долл. (-16%) и мороженой рыбы - на 10,9 млн долл. (-4%).
Как сообщал Укринформ, по результатам подписания Минэкономики и участниками рынка Приложения к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) Украина экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.
По состоянию на 26 октября Украина с начала 2020/2021 МГ (1 июля) экспортировала 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что почти на 3 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
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