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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

08:54 10.11.2020 |

Экономика, Украина

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Две авторитетные международные организации в конце прошлой недели сделали публичные заявления о том, что темпы развития 3G/4G в Украине можно ускорить.

Американская торговая палата (AmCham) и Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратились к Министерству охраны здоровья (МОЗ).

Они призвали Минздрав повысить нормы электромагнитного излучения (ЭМИ) с целью "ускорить развертывание сетей 3G и 4G" в нашей стране.

Дело в том, что в Украине мощность излучения сотовых базовых станций (БС) ограничена 10 микроваттами на квадратный сантиметр. Это одни из самых низких норм ЭМИ в мире.

Для сравнения AmCham и ЕБА привели примеры Евросоюза (ЕС) и Северной Америки, где операторам разрешено устанавливать 500-1000 мкВт/кв. см.

Разрешение для мобильщиков затерялось в коридорах власти

Напомним, Кабинет министров еще в июле предписал Минздраву в 10 раз увеличить санитарные нормы ЭМИ.

Источник UBR.ua в правительственных кругах рассказал, что повысить нормы ЭМИ Кабмин вознамерился еще в начале года. При этом рассчитывая завершить всю процедуру в течение месяца-полтора.

Однако сопротивление оказали некоторые представители МОЗ и Института общественного здоровья имени Марзеева. Это учреждение входит в структуру Национальной академии медицинских наук Украины.

Медчиновники выразили недоверие международным исследованиям, не подтвердившим негативное влияние ЭМИ мобильных устройств на организм человека.

При этом на сайте Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) можно найти следующее утверждение: "За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, представляют ли мобильные телефоны потенциальный риск для здоровья. На сегодняшний день каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено".

Когда мобильные операторы получат новые нормы ЭМИ

Как бы там ни было, МОЗ разработало приказ "Об утверждении Изменений к Государственным санитарным нормам и правилам защиты населения от влияния электромагнитных излучений". Ведомство вынесло его на общественное обсуждение 19 октября. В документе новые предельный уровень электромагнитного излучения - 100 мкВт/кв. см.

UBR.ua 9 ноября в пресс-службе МОЗ сообщили, что приказ находится на этапе согласования с другими ведомствами. По процедуре этот процесс может занять одну-две недели. После этого документ должен вступить в силу. Только тогда мобильные операторы смогут повысить мощность излучения своих БС.

Почему Украина отстает от мира в развитии мобильной связи

В ЕБА по просьбе UBR.ua пояснили, что повышение норм до 100 мкВт/кв. см будет влиять на строительство новых БС. А также на "общее ускорение развития сетей мобильной связи, которое будет особенно ощутимо при внедрении современных технологий - 4G и 5G".

На вопрос о том, почему же не повысить уровень излучения до 500-1000 мкВт/кв. см, в ЕБА ответили: "Учитывая возможное беспокойство в обществе, что может быть связано с существующей эпидемией COVID-19 и Чернобыльской катастрофой 1986 года, имеет смысл постепенно выравнивать нормы электромагнитного излучения (ЭМИ) в Украине с нормами ЕС и мира".

При этом в ассоциации отметили, что такой постепенный прогресс в гармонизации гранично-допустимых уровней ЭМИ рекомендовала Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP). Такой шаг "крайне необходим для успешного развития сетей мобильного широкополосного доступа в интернет и процесса цифровизации страны", подчеркнули в ЕБА.

Немного истории - когда в Украине появились 3G и 4G

Напомним, что широкое развитие 3G и 4G в нашей стране началось, соответственно, в 2015 и 2018 годах. В первом случае отставание от всего остального мира было минимум лет 12-13, а во втором - семь-восемь.

"Пятое поколение" в мире начало развиваться в прошлом году. У нас оно может появиться не ранее, чем через несколько лет. Об этом заявляли как представители властей, так и крупнейших сотовых операторов.

Правда, вопросы о запрете 5G в Украине уже неоднократно возникали в украинском обществе.
 

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