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В Украине введут карантин выходного дня - Степанов
В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня - с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.
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В Украине планируется введение карантина выходного дня ориентировочно с 14 ноября, работать будет только критическая инфраструктура, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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