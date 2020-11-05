Кабмин усовершенствовал механизм контроля за бюджетной дотацией сельхозпроизводителям

Кабинет Министров усовершенствовал механизм контроля за использованием бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С целью усовершенствования механизма контроля за использованием бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей Кабинетом Министров Украины приняты изменения в постановление КМУ от 21 февраля 2017 № 179 «Об утверждении Порядка ведения и формы Реестра получателей бюджетной дотации, а также порядка предоставления соответствующей информации ГФС и ГКС».

Отмечается, что такое решение было принято 4 ноября 2020 г. во исполнение Закона Украины №465-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

Документом вносятся изменения в Порядок ведения Реестра получателей бюджетной дотации о предоставлении контролирующему органу, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель состоит на учете как плательщик налога на добавленную стоимость, информации о связанных с ним лицах. Также предполагается, что такая информация о лицах, связанных с сельскохозяйственным товаропроизводителем, которые в течение бюджетного года были получателями бюджетной дотации, вносится в Реестр получателей бюджетной дотации.

Как сообщалось, распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более 150 млн грн на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом лиц, связанных с таким сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Законом № 465 предусмотрено, что сельскохозяйственный товаропроизводитель, который претендует на получение бюджетной дотации, обязан сообщить ГНС обо всех связанных с ним лицах, которые в течение бюджетного года были получателями такой бюджетной дотации, а также предоставлять информацию об изменениях, касающихся связанных с ним лиц.