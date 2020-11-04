ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

Объединенные территориальные громады не смогут продавать свыше 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, которые получат в пользование после завершения местных выборов, а смогут только сдавать в аренду на прозрачных аукционах.

Об этом рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в интервью Укринформу.

"Они (ОТГ - ред.) станут полными распорядителями более чем 2 млн га. Смогут пользоваться сами и сдавать в аренду через прозрачный аукцион, но в законе №552-Х (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения - ред.) мы четко прописали, что земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом купли-продажи. Второй вариант: пока действует законодательство относительно бесплатной приватизации согласно Земельному кодексу, громады смогут передавать участки гражданам Украины, в том числе льготным категориям (участникам боевых действий). Каждая громада будет таким своеобразным «Госгеокадастром» в части распоряжения землями, зарегистрированными как коммунальная собственность", - заявил Лещенко.

По его словам, есть опасения относительно коррупционных рисков на местах. В настоящее время в парламенте продолжается дискуссия относительно реформирования института бесплатной приватизации, в том числе путем монетизации этой льготы (в первую очередь ветеранам АТО/ООС).

"Но основной элемент наполнения бюджета громад, которые находятся компактно в сельской местности, - передача в аренду земельных участков через аукционы. Земельный налог на 100% идет в местный бюджет. Если же громады все раздадут, резерва для аккумулирования средств на развитие ОТГ не останется", - сказал руководитель Госгеокадастра.

Полностью интервью размещено на сайте Укринформа.