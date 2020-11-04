ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

После местных выборов объединенные территориальные громады станут полными распорядителями более чем 2 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

По словам Лещенко, ОТГ "станут полными распорядителями более чем 2 млн га. Смогут пользоваться сами и сдавать в аренду через прозрачный аукцион, но в законе № 552-Х (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения - ред.) мы четко прописали, что земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом купли-продажи. Второй вариант - пока действует законодательство относительно бесплатной приватизации согласно Земельному кодексу, громады смогут передавать участки гражданам Украины, в том числе льготным категориям (участникам боевых действий). Каждая громада будет таким своеобразным «Госгеокадастром» в части распоряжения землями, зарегистрированными как коммунальная собственность".

На вопрос, нет ли опасений, что председатели ОТГ распаюют все "нужным людям", глава Госгеокадастра заметил: "Есть такие опасения. Поэтому в парламенте сейчас идет дискуссия относительно реформирования института бесплатной приватизации, в том числе путем монетизации этой льготы (в первую очередь, ветеранам АТО/ООС)".

В то же время, как отметил Лещенко, основной элемент наполнения бюджета громад, которые находятся компактно в сельской местности, - передача в аренду земельных участков через аукционы. «Земельный налог на 100% идет в местный бюджет. Если же громады все раздадут, резерва для аккумулирования средств на развитие ОТГ не останется. Это очень тонкая материя, и решение о передаче участков будет приниматься коллегиально депутатским корпусом ОТГ (сегодня эти решения - на чиновниках в области). Председатель будет только подписывать соответствующие решения по результатам сессии", - объяснил он.

Как сообщал Укринформ, 15 октября Президент подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.