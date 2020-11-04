Лещенко: Государство должно держать в резерве сельхозземли и сдавать их в аренду

Руководитель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко считает, что государство должно держать в резерве сельскохозяйственные земли и сдавать в аренду, иначе не сможет реализовать государственную политику во многих сферах.

Такое мнение он выразил в интервью Укринформу.

В частности, в ответ на вопрос, отменит ли Верховная Рада систему бесплатной приватизации сельскохозяйственных земель, Лещенко заметил, что прогнозы делать очень трудно, ведь «часто политическое доминирует над рациональным».

«Как по мне - счет на табло, бесплатная приватизация уже показала себя за 20 лет. Если концепция, национальная идеология у нас такая, чтобы всю государственную землю раздать в частные руки, то приватизацию надо продолжать, и то, что еще осталось в Госгеокадастре - 750 тысяч га - тоже раздать по 2 га (речь о приватизации земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства в пределах норм, предусмотренных статьей 121 Земельного кодекса Украины и проекта закона о приватизации государственных сельхозпредприятий (прошел первое чтение) - ред.)", - отметил он.

В то же время глава Госгеокадастра считает, что "все раздать по 2 га, и землю в коммунальной собственности тоже - большого ума для этого не надо. Но во всем мире (в США тоже) сейчас идет тенденция к выкупу частных земель, государства пытаются собрать земли и сдавать их в аренду через аукционы. Это нормальная цивилизованная мировая практика, необходимая с точки зрения продовольственной безопасности, научной деятельности. Глобальные изменения климата, проблема народонаселения, обеспечения водными ресурсами говорят о том, что страна, имеющая во владении землю, может обеспечить свою национальную безопасность, а если нет - оказывается за пределами глобальных процессов и не способна защитить интересы больших групп населения".

"По моему убеждению, государство должно держать в резерве сельскохозяйственные земли и сдавать в аренду, иначе не сможет реализовать государственную политику во многих сферах. И осталось всего 750 тысяч - по сравнению с 10 млн га, это же ничто", - подчеркнул Лещенко.

Он добавил, что резерв надо оставить хотя бы для инвестиционных проектов, научной деятельности. «Не говорю, что науке необходимы 300 тыс. га, но на случай непредвиденных обстоятельств - определенный массив надо иметь. И на эти 750 тыс. га государство может забрать функцию управления в ведомстве», - отметил Лещенко.

В то же время глава Госгеокадастра выразил мнение, что министерства и ведомства, в частности Минобороны либо Пенитенциарная служба, не могут быть эффективными распорядителями земель. «Там постоянные уголовные производства, незаконная обработка, перестрелки, фиктивные договоры совместной деятельности, неуплата налогов...», - сказал он.

«Пусть земли остаются у государства и используются через прозрачные аукционы. Например территории ГП "Аскания-Нова", необходимые для научных исследований, остаются для этих целей. Поступления с этого ресурса можно аккумулировать в централизованных государственных фондах или на уровне местных бюджетов, это вопрос дискуссий в парламенте (процедуры электронных аукционов предусмотрены и расписаны в законопроекте №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы)», - подчеркнул Лещенко.

При этом глава Госгеокадастра отметил, что ведомственные земли - это еще и очень качественные массивы.

«У академии наук всегда были одни из самых лучших земель с точки зрения бонитета. И если кто-то считает, что на аукционах такая земля будет неинтересна, то очень ошибается. Арендная плата будет очень конкурентная и, поверьте, более чем 12% от нормативно-денежной оценки (верхняя граница арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности, которые отдаются в аренду без торгов согласно статье 288 Налогового кодекса Украины - ред.). Если бы хотя бы дали возможность провести такие аукционы, вы бы увидели, как востребованы такие земельные ресурсы. Главное, государство получает арендную плату и может направлять средства, скажем, на компенсацию ветеранам за те земельные участки, которые им не достались, и земля постоянно приносит прибыль», - подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 15 октября Президент подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Это свыше 2 млн га земель, которые будут переданы ОТГ.