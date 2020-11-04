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Председатель Госгеокадастра назвал шаги необходимые для запуска рынка земли
08:19 04.11.2020 |
Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко заявляет, что для запуска рынка земли 1 июля 2021 года необходимо закончить инвентаризацию, передать земли ОТГ, запустить оборот земель для собственников паев.
Об этом он сказал в интервью Укринформу.
В частности, по словам Лещенко, чтобы запустить рынок земли 1 июля 2021 года, как было анонсировано, нужно "закончить инвентаризацию, передать земли ОТГ, запустить оборот земель для собственников паев. У нас их около 7 млн, и эти граждане были ограничены в праве распоряжения землей. Сегодня собственник может свой пай передать кому-то только через завещание, наследство, а будучи живым - нет: мораторий».
В то же время председатель Госгеокадастра не думает, что "будет большой ажиотаж вокруг земельных паев в Украине".
"Каких-то 4-5%, возможно, изъявят желание осуществить отчуждение земельных паев в связи с эффектом отложенного спроса. Жители городов, унаследовавшие участки, например. Но масштабного рынка не ожидаем, поскольку у нас принята очень консервативная земельная реформа, с концентрацией до 100 га в одни руки. При паевании земель сельскохозяйственного назначения в середине 1990-х вышло так, что каждое поле имеет сотни собственников. Покупая один или даже 5 паев, вы не формируете земельный массив. А для качественной обработки, надлежащего целевого использования таких земель - это существенное ограничение", - отметил он.
По словам Лещенко, "действующая редакция законодательства о консолидации земель не работает, она не эффективна. И еще предусмотрен переходный этап до 2024 года (до 1 января 2024 года будет действовать ограничение не более 100 га в одни руки, дальше оно составит до 10 тыс. га в одни руки - ред.). В дополнение часть граждан, сконцентрировавших по 2 га в личные крестьянские хозяйства на подставных лиц, держат их в больших массивах, но не продают, ожидая ажиотажа рынка. У них есть убеждение, что когда официально запустится рынок земли, то цены на нее будут расти невероятно быстрыми темпами".
Сам же председатель Госгеокадастра не ожидает такого развития событий: "Земля - это хорошая инвестиция, но с точки зрения сельскохозяйственной деятельности эффективное землепользование - это когда есть целостный массив земель. А если со всего села 20 человек решили осуществить отчуждение своих земельных паев, то нужно понимать, что эти паи в рамках земельного массива в 3000 га пахотной земли в населенном пункте будут разбросаны в разных полях. То есть первый этап запуска оборота земель просто легализует существующее в стране положение дел".
Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, которые отменяют мораторий на продажу земли. Таким образом, запуск рынка земли запланирован на 1 июля 2021 года. Сначала землю смогут покупать только физические лица и не более 100 га, а юридические лица - только с 2024 года и не более 10 000 га.
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