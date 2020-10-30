Финансовые новости
- |
- 30.10.20
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию
Шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства на первом этапе.
Соответствующую программу представили министр инфраструктуры Владислав Криклий при участии представителей Всемирного банка и IFC, передает пресс-служба министерства.
"Модель, предложенная Первой программой ГЧП в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более $9 млрд частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения. Это не о платных автодорогах, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства", - сказал Криклий.
Министр добавил, что консультанты, привлеченные группой Всемирного банка, уже завершили предварительное технико-экономическое обоснование 6 пилотных участков дорог, которые были отобраны для первого этапа этого проекта и будут переданы в эксплуатацию в течение следующих 2 лет.
"Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. А это дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь эти автодороги соединяют 10 областей Украины, где проживает более 12 млн жителей", - добавил Криклий.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
* Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) - текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций - $370 млн;
* Борисполь-Полтава (М-03) - текущий ремонт, объем начальных инвестиций - $180 млн;
* Херсон-Николаев (М-14) - реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $310 млн;
* Киев-Житомир-Ривне (М-06) - капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
* Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) - реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
* Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) - реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $290 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года
|Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности
|Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
|Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях
|Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию
|НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020г на 27,6%, денежной массы - на 25,4%
|НБУ прогнозирует дефицит бюджета госсектора в 2020г в 6,5% ВВП, в 2021-м - в 4% ВВП
|В "Евросолидарности" считают неконституцонной инициативу Зеленского по КС, предложат свой законопроект по декларированию доходов чиновников
|Розничные сети с 23 по 30 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп
Это интересно
|Microsoft представила холодильник Xbox Series X Fridge
|AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
|Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
|Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков
|Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты
|Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
|Facebook запустила бесплатный игровой сервис