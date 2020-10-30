Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

Шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства на первом этапе.

Соответствующую программу представили министр инфраструктуры Владислав Криклий при участии представителей Всемирного банка и IFC, передает пресс-служба министерства.

"Модель, предложенная Первой программой ГЧП в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более $9 млрд частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения. Это не о платных автодорогах, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства", - сказал Криклий.

Министр добавил, что консультанты, привлеченные группой Всемирного банка, уже завершили предварительное технико-экономическое обоснование 6 пилотных участков дорог, которые были отобраны для первого этапа этого проекта и будут переданы в эксплуатацию в течение следующих 2 лет.

"Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. А это дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь эти автодороги соединяют 10 областей Украины, где проживает более 12 млн жителей", - добавил Криклий.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:

* Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) - текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций - $370 млн;

* Борисполь-Полтава (М-03) - текущий ремонт, объем начальных инвестиций - $180 млн;

* Херсон-Николаев (М-14) - реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $310 млн;

* Киев-Житомир-Ривне (М-06) - капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;

* Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) - реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;

* Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) - реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $290 млн.