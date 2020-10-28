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Тарифы на парковку автомобилей в Украине станут более гибкими
Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. Постановление позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.
Документ позволяет учитывать при установлении тарифа на услуги по пользованию площадками для платной парковки инвестиционную составляющую.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующие подходы по формированию тарифов, а именно жесткая привязка тарифов к затратам на обустройство и содержание парковок, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе, лишает город возможности эффективно развивать парковочное пространство.
Действующие нормы также не давали реализовывать мер по уменьшению нагрузки на улично-дорожную сеть города в рабочие дни путем гибкого регулирования стоимости услуг парковки в разных зонах, на отдельных улицах, в разные дни недели и время, а также вводить на отдельных паркингах прогрессивный тариф с целью стимулирования людей к краткосрочной парковке.
Нынешний затратный способ формирования тарифов никоим образом не учитывает спрос и предложение парковочных мест и создает существенные преграды на пути привлечения инвестиций для строительства перехватывающих, подземных, надземных, многоуровневых паркингов, отмечают авторы документа.
Так, например, расходы на обустройство и содержание площадок для платной парковки, расположенных в крайней правой полосе проезжей части улицы, могут быть одинаковыми как в самом центре города, так и на его окраине, но спрос на пользование парковочными местами на этих площадках будет кардинально отличаться.
"Следовательно, возможность учета в тарифе инвестиционной составляющей и гибкое регулирование стоимости парковочных услуг позволит оптимизировать загрузку имеющихся парковочных мест и обеспечить развитие парковочного пространства", - говорится в документе.
Напомним, в 2018 году в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" приняла Верховная рада.
Отметим, в 2018 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.
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